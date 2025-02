Sololaroma.it - Roma mai doma, Ranieri ferma la corsa di Conte: l’analisi dell’1-1 col Napoli

Leggi su Sololaroma.it

La stagione dellacontinua a essere indecifrabile. Allo Stadio Olimpico, i giallorossi hannoto ladelcapolista, che arrivava da sette vittorie consecutive, agguantando un meritato pareggio grazie allo splendido sinistro al volo di Angeliño al 92?. Per il terzino spagnolo si tratta della seconda rete consecutiva dopo quella realizzata giovedì scorso in Europa League contro l’Eintracht Francoforte.Nonostante un undici titolare sperimentale, con molti titolari lasciati a riposo in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Claudioha tenuto bene il campo e avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più di un punto. Ilpregustava già la fuga in campionato grazie al più classico dei gol dell’ex, firmato da Spinazzola. Tuttavia, nella ripresa, i partenopei hanno abbassato notevolmente il baricentro, permettendo alladi giocare le sue carte migliori.