Romadailynews.it - Roma – L’IC Pallavicini premiato in ricordo degli internati militari

Leggi su Romadailynews.it

L’Istituto Comprensivo ‘G.’ diha vinto la decima edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo inItaliani, dal titolo “Disciplina e onore per un nuovo modello di cittadinanza”, iniziativa concorsuale istituita dall’omonima Fondazione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio di Rai Cultura, Aeronautica Militare, Rai Per la Sostenibilità ESG, Istituto Nazionale Ferruccio Parri e media partnership di Rai Cultura.Gli alunni delle classi III A e III F della Scuola secondaria di primo grado ‘Vittorio Bachelet’ hanno realizzato il video intitolato “No all’obbedienza, no all’incoerenza no all’oblio” attraverso cui hanno raccontato, sotto forma di servizio giornalistico, come il valore della Memoria sia fondamentale per formare i “cittadini del futuro”.