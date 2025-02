Thesocialpost.it - Roma, Incidente sull’A1 tra Ferentino e Colleferro: traffico bloccato

Unha paralizzato ilsulla A1 in direzione. Due camion si sono scontrati tra, causando cinque chilometri di coda. Al momento, le auto possono transitare solo sulla corsia di marcia.Leggi anche: Paura in Italia, incendio improvviso a bordo del treno: fiamme e una colonna di fumoChiusa l’entrata di Anagni: le alternative per gli automobilistiL’entrata di Anagni è chiusa. Autostrade per l’Italia consiglia di accedere aper chi viaggia verso. Chi si trova già in autostrada può uscire ae rientrare a, seguendo la viabilità ordinaria.Intervento dei soccorsi e della polizia stradaleSul posto sono presenti la polizia stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso. Le autorità stanno gestendo la viabilità per ridurre i disagi agli automobilisti.