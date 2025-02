Sololaroma.it - Roma, forcing per Salah-Eddine: Ghisolfi stringe con il Twente

Il pareggio per 1-1 con il Napoli è già storia per la, che guarda all’imminente futuro. I giallorossi hanno raccolto un ottimo punto contro i partenopei, acciuffando il risultato nel finale con carattere e grinta. Il focus ora si sposta comprensibilmente sulla Coppa Italia, competizione da onorare al massimo e che diventa cruciale, con una classifica che ancora non soddisfa l’ambiente. I capitolini starebbero preparando con cura la prossima sfida con il Milan, in programma mercoledì 5 febbraio alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Una partita da vincere a tutti i costi, per approdare in semifinale ed eliminare una delle favorite per la conquista del trofeo.La giornata di oggi 3 febbraio, però, coinciderà con l’atto finale della sessione invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florentsarebbe al lavoro per regalare a Claudio Ranieri gli ultimi innesti di spessore, specialmente per quanto concerne il pacchetto arretrato.