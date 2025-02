Calciomercato.it - Roma, ecco Nelsson: decisivo il parere di Ranieri

Leggi su Calciomercato.it

Il club giallorosso ha in pugno il difensore danese del GalatasarayNuovo rinforzo per i giallorossi. Dopo lo stop per Goglichitze, che ieri aveva trovato un accordo con la, il ds Ghisolfi su input diha virato con decisione su. difensore danese del Galatasaray. Il calciatore voleva venire in Italia e così, prima della partita, le parti si sono avvicinate molto con la promessa di riaggionarsi a stamane per gli ultimi dettagli e lo scambio di documenti. L’operazione è stata portata avanti da un noto intermediario molto attivo sull’asse Italia-Turchia, sulla base di un prestito con diritto di riscatto.Da Hummels all’annuncio sul mercato:svela tutto in diretta (LaPresse) – calciomercato.itL'articoloildiproviene da CalcioMercato.