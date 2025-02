Sololaroma.it - Roma e il mercato: Milan e Fiorentina su Cristante, il Porto cede Nico Gonzalez

Dopo l’incoraggiante pareggio interno contro il Napoli capolista, grazie al gol in pieno recupero di Angelino, lasi prepara al quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì contro il, appuntamento fondamentale nella stagione giallorossa. Per qualche ora per testa totalmente rivolta al, che chiuderà a mezzanotte di questa sera. Il club capitolino sta per chiudere i colpi Salah-Eddine e Nelsson per sistemare la difesa, ma soprattutto in uscita potrebbe sucre ancora qualcosa.Oltre ad un Dahl che, con l’arrivo del terzino olandese dal Twente, dovrebbe passare al Benfica, da tenere sott’occhio è la situazione. Dopo quasi due mesi di stop causa infortunio alla caviglia, il classe ’95 è tornato a disposizione di Ranieri, partendo anche titolare contro il Napoli.