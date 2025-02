Sololaroma.it - Roma, da valutare El Shaarawy e Koné verso il Milan

Lacontinua a navigare in un periodo fitto di sfide cruciali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, dove tutti i giocatori saranno chiamati a dare il proprio contributo. Le scelte di Ranieri contro il Napoli hanno destato qualche perplessità, ma il risultato finale ha parzialmente ripagato le decisioni del tecnico. Nonostante un undici iniziale rimaneggiato, laè riuscita a strappare un punto prezioso grazie al gol di Angeliño in pieno recupero.Dybala ha giocato solo dieci minuti, mentre Paredes e Saelemaekers sono stati impiegati per circa quaranta minuti. Dovbyk è entrato in campo poco dopo l’inizio del secondo tempo, mentre Pellegrini è rimasto a riposo per l’intera gara. Queste scelte sembrano essere state fatte in previsione della sfida imminente di mercoledì contro ilin Coppa Italia, dove ci si aspetta un ritorno massiccio dei titolari.