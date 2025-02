Romadailynews.it - Roma: controlli nel quartiere Nomentano, denunciato minorenne

I carabinieri della compagnia diParioli, con il supporto di altri militari dell’VIII Reggimento Lazio, del V Battaglione Emiliagna e del Gruppo tutela salute di, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio nel, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalita’ e degrado urbano, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dei, i carabinieri hannoalla Procura della Repubblica un 17enne originario dell’Ucraina, gravemente indiziato del reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.Ile’ stato sorpreso alla guida, privo di patente, di un motoveicolo risultato rubato e trovato in possesso di uno zaino con all’interno diversi arnesi atti allo scasso.