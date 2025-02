Sololaroma.it - Roma, ancora rebus Paredes: il Santos tenta l’affondo

Leggi su Sololaroma.it

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, il futuro di Leandroallarestaun grande mistero. Il calciatore, infatti, che da diverso tempo ormai sembra desiderare il ritorno in patria, dovrà attendereprima di realizzare il suo sogno. Il Boca Juniors avrebbe deciso di mollare la presa su questa trattativa, anche per via dello stipendio del calciatore, di gran lunga superiore alle possibilità degli xeneizes in questa fase del mercato.Stando a quanto riportato da La Nacion, infatti, ancheavrebbe deciso di abbandonare momentaneamente la pista che avrebbe potuto portarlo nuovamente in Argentina, ma ora che il tempo è quasi scaduto, il centrocampista potrebbe trovarsi di fronte ad un bivio.La volontà del giocatore, ad ora, così, come riportato da TMW, sembrerebbe quella di continuare la propria avventura con la maglia dellasulle spalle, almeno fino alla scadenza del suo contratto a fine giugno, quando sarà libero di accasarsi all’estero a parametro zero.