Romadailynews.it - Roma: accoltellamento in zona Termini, fendenti tagliano solo giubbotto, indagini in corso

Hanno litigato e, uno dei due, ha estratto un coltello sferrando due. Tutto e’ accaduto questa notte in via Giolitti, nei pressi della stazionedi, davanti ad una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casalbertone. I militari sono subito intervenuti temendo il peggio per uno dei due uomini, entrambi senzatetto. Mentre l’aggressore e’ scappato, i carabinieri hanno socl’uomo scoprendo che i, in realta’, hanno soltanto tagliato ildell’uomo senza ferirlo. Sono comunque scattate le ricerche dell’altro senzatetto.Agenzia Nova