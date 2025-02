Roma, 16enne accoltellato per una rapina

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – Un ragazzo di 16 anni è stato. L’aggressione con un’arma da taglio in piazza Flavio Biondo nel quartiere Monteverde sarebbe avvenuta nel corso di una, intorno alle 20.30 di ieri. Il giovane era stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo ed è stato operato alla milza. Ora le condizioni sono stabili: il giovane non è in terapia intensiva, ma, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, è ricoverato in reparto. (Fonte: Adnkronos)