Roma 16enne accoltellato durante una tentata rapina

Aggressione a Monteverde: Sedicenneuna, 3 febbraio 2025 — Un grave episodio di violenza ha scosso il quartiere Monteverde nella serata di ieri, dove un ragazzo di 16 anni è stato aggredito eda due personequella che sembrerebbe essere stata una. L’aggressione è avvenuta nei pressi di piazza Flavio Biondo, di fronte alla stazione ferroviaria di Trastevere.Le indagini in corsoGli investigatori della Polizia stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Secondo le prime dichiarazioni fornite dalla giovane vittima, l’aggressione sarebbe scaturita da un tentativo difinito in violenza. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per risalire agli aggressori.