Roma, 15enne ferito a coltellate alla stazione Trastevere: "Erano in gruppo, volevano rapinarmi"

Paura nella serata di ieri davanti, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante un presunto tentativo di rapina. Il giovane,no, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgicomilza. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.Leggi anche: Napoli, lite per una ragazza: 16enne accoltellato all’addomeL’aggressione e le indaginiSecondo il racconto del minorenne, sarebbe stato aggredito da undi persone che tentavano di rapinarlo. Dopo l’accoltellamento, è riuscito a chiedere aiuto ed è stato soccorso dpolizia e dal personale sanitario del 118.Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel corso delle indagini potrebbero essere acquisiti i filmati della videosorveglianza della zona, in particolare quelli di piazzale Flavio Biondo, area già nota per episodi di violenza e degrado.