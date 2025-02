Zonawrestling.net - ROH: Elias si allea con The Righteous in una nuova vignetta

C’è stato un tempo in cuiera uno dei nomi più caldi in WWE. Il pubblico adorava fischiarlo durante i suoi concerti sul palco – memorabile il segmento con Kevin Owens a Seattle, quando fu sommerso dai fischi tanto da non poter riprendere a parlare – e in generale si è sempre confermato come un vero intrattenitore. Ma poi negli anni la sua stella piano piano si è spenta, complici anche delle storyline non proprio illuminate, come quella che l’ha visto sfidare Braun Strowman durante la faida tra quest’ultimo e Shane McMahon. Con il cambio di regime, poi,è sparito dai radar, fino al licenziamento del 2023. Tornato nella scena indipendente come Elijah, non ha però ritrovato la scintilla dei vecchi tempi. Almeno fino ad ora.fazione per la ROH?Oggi, però, un po’ a sorpresa, lo stesso Elijah ha pubblicato un video su X lasciando intendere che il suo futuro potrebbe essere in ROH, in particolare accanto a due nomi che ormai sono fissi nello show del giovedì sera: Vincent e Dutch, i