Ilveggente.it - Rogne per Sinner: accuse gravissime dopo gli Australian Open

, non è ancora finita: piovonosul numero 1 del mondo.Lui era veramente convinto di avere tutte le carte in regola per batterlo. Per sottrargli il trofeo che, lo scorso anno, aveva vinto in quello che oggi è a tutti gli effetti il suo fortino. Sarà che Nick Kyrgios non gioca contro Jannikda tanto e che non sa, di conseguenza, quanto sia diventato forte quel tennista un tempo smilzo e poco sicuro di sé. Fatto sta che il destino non ha voluto che si sfidassero, quindi non sapremo mai, effettivamente, come sarebbe andata nell’eventualità di uno scontro fra i due.pergli(AnsaFoto) – Ilveggente.itCerto è che, non potendolo affrontare di persona per via dei suoi problemi fisici, il bad boyo non perde occasione per bacchettarlo con le parole.