Piperspettacoloitaliano.it - Rocco Schiavone 6 quante puntate sono: trailer e data di uscita della sesta stagione

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Torna su Rai 2 una delle fiction più attesenuova. Marco Giallini sarà per lavolta il vicequestore, liberamente tratto dai libri dello scrittore Antonio Manzini. Dal 2016 a oggi, il poliziesco ha appassionato milioni di telespettatori e in ogni serie fa il record di ascolti. Ma scopriamo qualcosa di più sulla. Ladi, ildi6 esu Rai 2In questa, vedremo il vicequestorein una missione lontana dai suoi soliti terreni di calpestio ad Aosta, mentre lui e il suo vecchio amico Brizio cercano il loro amico perduto da tempo Furio in Sud America. Furio è alla ricerca di un altro amico, Sebastiano, fuggito per sfuggire a un grave errore.