Ilfattoquotidiano.it - Roccaraso, vedo Rita De Crescenzo e mi viene in mente il Pifferaio magico

di Leonardo BottaConoscoper esserci stato in più occasioni. Per la verità, più in estate che in inverno: non so sciare, la prima e unica volta che c’ho provato ho rimediato una contrattura al legamento crociato e, morta lì, sci e bastoncini appesi al chiodo. Viceversa, vuoi mettere la salvifica frescura ferragostana dei duemila metri dell’Aremogna o del “Pratone”, mentre giù in basso milioni di “sfigati” boccheggiano in torride abitazioni con climatizzatori a manetta, o su roventi spiagge tra sibili molesti di racchettoni e sabbia che s’insinua in ogni orifizio?è anche la location protagonista di una splendida ed esilarante canzone di Enzo Savastano (nessuna parentela con il protagonista di Gomorra: questo Savastano non farebbe male a un moscerino), geniale cantautore finto-neomelodico napoletano, dal titolo La nostra prima settimana bianca: “Una Multipla senza catene che risale verso la montagna / verso l’hotel da duecento stelle / che c’ha consigliato la Carfagna / è la nostra settimana bianca / che dovrebbe rilassarmi mentre a me mi stancaaa.