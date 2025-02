Linkiesta.it - Roccaraso, Ovindoli, e i veri ricchi che sognano di diventare tiktoker

La principale differenza tra l’Italia dei Vanzina e l’oggi non è il pentapartito, non è la lira, non è il talento purissimo di certi caratteristi, non è il fatto che eravamo abbastanza piccoli da trovare tutto bellissimo e originale. La principale differenza è: non eravamo troppi. Un pianeta non sovraffollato rendeva possibile tutto, anche la commedia di costume sulla lotta di classe. Anche la signora Covelli, che si percepiva aristocratica e non moglie d’ex capomastro arto, che trasecolava: «Quella famiglia di cafoni a Cortina». Anche Mario Brega, nel ruolo del capofamiglia dei cafoni, che si lamentava di quanto fosse cara Cortina e sospirava storpiando il nome del posto di vacanza dei po: «Io stavo tanto bene a Ovindolo». Sono passati quarantadue anni da quel capolavoro di “Vacanze di Natale”, ed eccoci qui: a doverci indignare perché siamo troppi – in neolingua: c’è l’overtourism – a(che non capisco come non abbia ancora cambiato la vocale finale dedicando il proprio nuovo nome alla memoria di Brega).