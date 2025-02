Lettera43.it - Roccaraso, l’ipotesi di riciclaggio dietro l’invasione

Domenica 26 gennaioè stata presa d’assalto da 10 mila persone, arrivato con mezzi propri e con oltre 200 pullman nella piccola località montana abruzzese, ‘sponsorizzata’ dalla tiktoker Rita De Crescenzo. Una botta di overtourism che ha messo in seria difficoltà il Comune dell’Alto Sangro, dove i servizi essenziali sono andati in tilt. In tanti hanno puntato il dito contro l’influencer, che ha dichiarato di non sentirsi responsabile per i disagi. E si è fatta largo anchechealdi turisti ci sia l’ombra deldi denaro sporco., perché ci sono sospetti didi denaroLe montagne innevate di(Getty Images).Carabinieri e finanzieri stanno indagando perdi denaro sporco a: ad alimentare i sospetti la pioggia di pagamenti, effettuati dai vacanzieri ‘mordi e fuggi’ quasi esclusivamente con banconote da 20 euro, «utilizzate per l’acquisto di cibi, bevande, sigarette e servizi vari, perfino per poter usufruire della toilette», come ha raccontato Il Messaggero.