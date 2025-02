Liberoquotidiano.it - Roccaraso, la ritirata dei napoletani: il racconto di questa domenica senza neve

Uè uè, dove sta la?». Davide, 25 anni, scende dal bus in maglietta a mezze maniche ed è euforico. Gasato. Anche se è partito da Paestum alle 5 di mattina, anche se si è fatto quattro ore di viaggio e 220 km su un pulmino malandato, anche se si trova di fronte a un panorama decisamente poco invernale. Machissenefrega, lui e i suoi 20 amici hanno speso 35 euro a testa per arrivare fin quassù e sono felici. Già, solo perché non sanno ancora cosa li aspetta: il secondo tragico fantozziano weekend a, per i turisti campani della, è un mezzo flop. Anzi, un flop completo. O meglio, per restare in tema, una cagata pazzesca. Dovevano venire- sospinti dai video provocatori dell'influencer napoletana Rita De Crescenzo (che all'ultimo ha bidonato tutti, si dice, perché un po' influenzata e il gioco di parole fa abbastanza ridere) - in 20mila a conquistare la piccola cittadina (1.