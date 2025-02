Thesocialpost.it - Rivoluzione Istat: cambia il paniere per le famiglie italiane, ma è già polemica

Neldel 2025, utilizzato per il calcolo dell’inflazione, sono stati inclusi nuovi elementi come lo speck da banco, il pantalone corto da donna, la lampada da soffitto, il topper per materasso, le camere d’aria per biciclette, le spazzole tergicristalli e il cono gelato. Al contrario, sono stati esclusi il test sierologico per gli anticorpi da Covid e il tampone molecolare. Queste modifiche sono state comunicate dall’, che ha aggiornato l’elenco dei beni utilizzati per monitorare i prezzi al consumo. Ilcomprende ora 1.046 prodotti, raggruppati in 424 categorie.Tamponi Covid e energia elettrica non più nel– Tra i prodotti che non saranno più inclusi nel 2025 troviamo il test sierologico e il tampone molecolare per il Covid. Secondo l’, questa decisione è motivata dalla diminuzione delle spese familiari per questi articoli e dalla loro scarsa rilevanza rispetto ad altri beni.