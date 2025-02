Lanazione.it - “Rivoluzione in ginecologia”, eseguito intervento innovativo all’ospedale di Perugia

, 3 febbraio 2025 – Un altro traguardo in ambito sanitario.diè statoun. Ovvero, un trapianto di cellule staminali autologhe per il trattamento del lichen sclerosus vulvare, una malattia dermatologica autoimmune, cronica e debilitante che colpisce la zona genitale femminile. L'è stato realizzato dall'équipe della clinica ostetrica e ginecologica, sotto la direzione del professor Sandro Gerli, con la collaborazione delle dottoresse Gabriela Baiocchi, Maria Cristina Spataru e Laura Marchesini, medico anestesista della struttura di Anestesia e Rianimazione, diretta dal prof. Edoardo De Robertis. Come avviene l’"Le pazienti coinvolte avevano provato tutte le terapie convenzionali - spiega il prof. Sandro Gerli in una nota dell'azienda ospedaliera - tra cui il trattamento cortisonico, ma senza successo.