Quotidiano.net - "Rivoluzione IA?. Sarà paragonabile al boom del computing"

UNA, quella prodotta dall’intelligenza artificiale, che avrà un impatto simile a quello del computer e dell’informatica. Ma l’impatto concreto sull’economia è tutto da verificare e le imprese dovranno rivedere i loro processi produttivi. Parola di Vincenzo Baglieri (nella foto in alto), Associate Dean dei programmi Master di SDA Bocconi School of Management e docente di gestione della tecnologia e dell’innovazione. Professor Baglieri, Che impatto avrà l’intelligenza artificiale sull’economia mondiale? "Tutte le fonti scientifiche e gli istituti di ricerca concordano nel sostenere che l’impatto delle tecnologie dell’AIpervasivo sull’economia mondiale. Per trovare un fenomeno assimilabile, immaginiamo la trasformazione prodotta dalla diffusione delin generale. Un dato è sufficiente, tra tutti quelli disponibili, per valorizzare questo impatto: secondo IDC l’effetto combinato di investimenti, ricavi incrementali e recuperi di produttività dell’adozione di tecnologie IA varrà circa il 3.