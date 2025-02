Dayitalianews.com - Rita De Crescenzo: “Sono pronta a diventare ministra del turismo, sono brava a indirizzare con i social”

Leggi su Dayitalianews.com

Nelle ultime settimane Roccaraso ha conquistato le prima pagine di giornali e tg per l’invasione di turisti, provenienti dalla Campania, che hanno letteralmente paralizzato il paesino abruzzese. Il sindaco di Roccaraso ha addirittura imposto un contingentamento dei bus (massimo 100) per porre un freno al“mordi e fuggi” a prezzi stracciati che hanno provocato enormi disagi. Tuttavia l’ultimo weekend, almeno rispetto a quello precedente, è stato un flop. I motivi? Sicuramente il maltempo che ha consigliato molte persone ad evitare il weekend sulla neve, ma soprattutto la mancanza della tiktokerDe Crescenza, che ha tantissimi follower pronti a seguirla.Descatenata: “Fatemidel”La grande protagonista di questa storia è proprioDe, tiktoker napoletana nota anche per altre iniziative discutibili in passato, come l’inaugurazione trash di un negozio di abbigliamento con tanto di ambulanza affittata.