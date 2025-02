Lettera43.it - Rita De Crescenzo, chi è l’influencer dietro l’invasione di Roccaraso

Domenica 26 gennaioè stata presa d’assalto da 10 mila persone, arrivate con mezzi propri e a bordo di 240 pullman perlopiù provenienti da Napoli e dintorni, che hanno sottoposto la località sciistica abruzzese a una pressione mai vista in precedenza, mandando in tilt i servizi essenziali. Tutto è nato da una serie di video pubblicati sui social daDe, in cui la tiktoker tesseva le lodi di, dove era andata in gita sulla neve con la famiglia.Chi èDe, la tiktokerdiDe(Instagram).Nata e cresciuta nel quartiere napoletano Pallonetto di Santa Lucia,Deha 45 anni e quando ne aveva appena 12 è rimasta incinta di Ciro Contini, un esponente di spicco della Camorra. Nel 2017 è stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga: il suo nome era finito nell’inchiesta che aveva portato in carcere diversi membri del clan Elia, ma in seguito è stata prosciolta.