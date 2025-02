Zonawrestling.net - RISULTATI: Break Pro Episode #5 Reboot 02.02.2025

dello Show andato in scena la scorsa Domenica alla Hacienda di Roma:Pro#5:Domenica 2 Febbraio – RomaFlowey Queen batte Vittorio Bruni per SqualificaTag Team Match*Step Over (Gianluca Vitale & Luca Della Calce) battono Roman DinastyCamilla batte EdenOut Match (il vincitore lotta a#6)Sam Della Valle batte Chris Gladio, RIOT, El Ghepardero Especial, Omar Prince, Caesar, Nic Fedeli e Tao Man3 Way Tag Team MatchPro Tag Team Championhip (Decision Match)BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) battono Sebastian De Witt & Francis Corporente e Lvpvs Cvlti (Luca Bjorn & RUST) W/Emily Ramirez e diventano Primi Campioni!!!Tag Team MatchSkid Row Devils (Davide Adami & Luke Astaroth) battono Most Wanted (Pan & Picchio)Pro Undisputed ChampionshipIvan Sanzio batte Karim Brigante (c) e diventa Nuovo Campione!!!*Match sancito da Ballarin dopo richiesta della Dinasty