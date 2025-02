Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, una resa totale. Il Roseto è troppo forte

95 FABRIANO 61 LIOFILCHEM : Guaiana, Aukstilkanis 17, Durante 7, Sacchetti 7, Tsetserukou 20; Dellosto 9, Pastore 5, Donadoni 13, Traini 6, Tiberti 11. All.GramenziFABRIANO: Pisano 8, Gnecchi 9, Dri 15, Carta 8, Molinaro 6; Centanni ne, Pierotti ne, Romagnoli ne, Ottoni ne, Scanzi 11, Scandiuzzi 4. All. Niccolai Arbitri: Schena di Castellana Grotte (Ba) e Caldarola di Ruvo di Puglia (Ba) Parziali: 27-21 55-34 79-44 95-61ed arrabbiata la capolistache reduce dalla sconfitta del PalaTriccoli si riscatta immediatamente contro laFabriano, priva ancora di Raucci, Centanni e pure Pierotti, battendola 95-61 dopo aver avuto un margine anche di 40 punti. Match condotto dal primo all’ultimo possesso dalla leader ma nel primo periodo e in parte del secondo c’è comunque partita, poi non c’è davvero storia.