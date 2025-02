Puntomagazine.it - Risse e violenza nella movida: terrore a Napoli e Teramo, turisti e giovani coinvolti in episodi drammatici

esplodonoviolente, coinvolgendolocali: intensificati i controlli e le misure di sicurezza nelle piazze dellaUna serata di divertimento trasformata in incubo a, dove tretedeschi sono stati brutalmente aggrediti durante una rissa a Piazza Bellini, nel cuore del centro città. L’incidente, avvenuto durante il fine settimana, ha visto i trestranieri aggrediti con bottiglie di vetro al termine di un diverbio, forse causato da futili motivi. Uno deiè stato gravemente ferito alla gola e trasportato in ospedale in codice rosso, mentre gli altri due hanno riportato traumi meno gravi. Il prefetto di, Michele di Bari, ha già disposto il rafforzamento delle misure di sicurezzazona per evitare ulterioridi