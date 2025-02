Iodonna.it - Rispetto al passato manca il 6% dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni

L’Italia si trova di fronte a una sfida demografica senza precedenti, caratterizzata da una riduzione allarmante della popolazione giovanile che sta mettendo a dura prova la tenuta sociale ed economica del paese. Al calo delle nascite, però, si aggiunge anche un altro fenomeno: un esodo silenzioso, ormai nemmeno più tanto, dei giovani, non solo un dato statistico, ma una realtà complessa che affonda le sue radici in problematiche strutturali profonde. Basti pensare che negli ultimi dieci, la popolazione italiana tra i 15 e i 34è diminuita di quasi 750.000 unità, pari a un calo del 5,8%, con un impatto particolarmente devastante nel Mezzogiorno. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X Esodo giovani: via dall’Italia senza lavoroLe cause di questa fuga sono molteplici e interconnesse.