Lanazione.it - Risarcimenti ai negozi . In arrivo 264mila euro. Ira FdI: "Sono pochi"

Prima lo stop al rifinanziamento del fondo per sostenere icolpiti da attività criminose con Palazzo Vecchio che sembrava aver chiuso i rubinetti (prova la bocciatura dell’emendamento di Fratelli d’Italia) quindi la (recente) svolta con i soldi –– che il Comune rimette sul piatto in attesa di richieste da parte dei commercianti. Ma sullo sfondo della vicenda restano le scorie dell’ennesimo screzio politico. Passo indietro. Durante l’approvazione del bilancio l’emendamento di FdI che conteneva la richiesta di rifinanziare il bando con 500milariceve unara bocciatura tanto da spingere il consigliere comunale Giovanni Gandolfo a parla di "una maggioranza fatta di slogan e poco altro che quando si tratta di fare atti concreti e davvero importanti per i cittadini si volta dall’altra parte".