Rio Saliceto, denunciati i vandali del parco pubblico

Rio(Reggio Emilia), 3 febbraio 2025 -Hanno danneggiato tre casette in legno nell’area comunale delin centro a Rio, all’ingresso del circolo tennis, lasciando un danno di almeno 1.500 euro. Era accaduto a inizio gennaio alle casette in legno usate come deposito e come ufficio cassa per gli eventi che si svolgono nel. Grazie alla videosorveglianza della zona i carabinieri di Campagnola hanno identificato i presunti responsabili,per danneggiamento in concorso. Sono due minorenni di 15 e 17 anni, ai quali si aggiunge un 22enne residente nel Reggiano. Il responsabile del circolo e il sindaco Daniele Pietri hanno presentato querela alla caserma dei carabinieri, fornendo anche gli elementi della videoregistrazione per risalire agli autori delsmo.