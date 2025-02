Udinetoday.it - Rimane fermo con la barca ma rifiuta i soccorsi: "Aspetterò l'alta marea di domani per andarmene"

Leggi su Udinetoday.it

La legge del mare è spietata: se si abbandona la propria, chiunque te la può portare via. Almeno così si dice. E questo sta pensando il proprietario di origine tedesca che, in queste ore, non ne vuol sapere di abbandonare la sua imzione nonostante le condizioni meteo non siano ideali.