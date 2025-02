.com - Riforma pensioni 2025, le ultime novità al 3/2

Leggi su .com

La Legge di Bilancioha completamente insoddisfatto le aspettative dei lavoratori, le donne ancora confidavano in un ravvedimento da parte dell’esecutivo e in un ritorno ai requisiti iniziali di opzione donna, invece i paletti sono rimasti tutti, rendendo la misura pressoché inacessibile; la Quota 103 é oggi fruibile solo più accettando l’assegno contributivo, per la Quota 41, promessa entro fine legislatura, ancora nulla si vede all’orizzonte e difficilmente si realizzerà con le richieste dei precoci, ossia senza limiti anagrafici. Ecco che a fronte di una situazione di questo tipo, e a fronte dell’attesa di vita che post Covid é tornata a salire e rischia nel tempo di portare sempre più in avanti l’età di uscita dal mondo del lavoro ci si continua a interrogare su quale potrebbe essere la soluzione più idonea a livello previdenziale.