Rieti: scontro tra tre veicoli sulla statale Salto Cicolana, un morto, strada chiusa

Tresi sono scontrati e una persona e’ morta a seguito di un incidente578 in provincia di. A causa del sinistro la Ss 578 “” all’altezza del chilometro 25,700 in provincia die’ temporaneamentein entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilita’, al fine di consentire il ripristino della normale viabilita’ nel piu’ breve tempo possibile. E’ quanto si legge in una nota di Anas.Agenzia Nova