Calciomercato.it - Ribaltone Douglas Luiz, c’è l’annuncio: affare sul gong

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus si prepara a questo rush finale di calciomercato. Unin uscita potrebbe essere last minute:suContro l’Empoli sono arrivati tre punti pesantissimi per la Juventus che aveva bisogno di tornare al successo dopo un paio di ko di fila rimediati contro Napoli e Benfica sull’asse campionato Champions. Le reti di Kolo Muani (2), Vlahovic e Conceiçao hanno dato una rinnovata iniezione di fiducia ai bianconeri che hanno anche salutato l’esordio di Veiga da titolare.Calciomercato Juventus,last minute per: la rivelazione sul Manchester City – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ed a proposito di mercato manca sempre meno alla chiusura ufficiale della sessione invernale di trasferimenti. Non solo acquisti per i bianconeri che passano al vaglio anche la posizione di alcuni calciatori della rosa.