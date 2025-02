Quotidiano.net - Riaprono le porte del Botteghino:: "Portiamo nuova energia a Corciano"

"È UN PO’ COME tornare indietro nel tempo". Così Edoardo Alunni racconta la sfida che ha accettato insieme alla socia e compagna di vita Chiara Terradura. Un passo indietro per guardare avanti con la riapertura de "Il", storico punto di riferimento nel cuore di, borgo situato tra Perugia e il lago Trasimeno, con il suo castello medievale, i vicoli, le scalinate, i palazzi, giardini, chiese e campanili. Qui torna il: edicola, alimentari, bar e presto anche tanto altro. C’è chi entra e prende un caffè e sfoglia il giornale, chi invece si incuriosisce di fronte al bancone ricco di salumi e formaggi. C’è attenzione, poca distrazione. Una sfida, il coraggio di mettersi in gioco per se stessi e per la comunità, una luce per i centri storici che, più che ad aprire, tendono a chiudere le saracinesche.