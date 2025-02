Lanazione.it - Riaperta la Sp 37, frane messe in sicurezza. ‘Gran lavoro di squadra’

Pistoia, 3 febbraio 2025 – Quasi in sintonia con il meteo, si intravede un raggio di sole sulla strada provinciale 37, che collega il paese di Cutigliano con la strada statale 12. La via di comunicazione, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, era stata interessata da una frana di dimensioni ragguardevoli, quando i lavori erano già in fase avanzate se n’è verificata una seconda, praticamente a fianco della prima. Nonostante questo i lavori sono stati portati al punto di poter ripristinare la percorribilità al traffico veicolare. Ad annunciare la riapertura, dopo una chiusura durata poco più di due settimane, è il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci, con una nota diffusa nel cuore della notte tra sabato e domenica: evidentemente l’attesa era stata sfibrante e la voglia di condividere la buona notizia ha prevalso sull’orologio.