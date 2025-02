Lapresse.it - Revenge porn, pm cancellò video per aiutare calciatore Demba Seck: condannato

L’ex pm della Procura della Repubblica di Torino, Enzo Bucarelli, è statodal Gup del Tribunale di Milano, al termine del rito abbreviato, alla pena di un anno e 9 mesi, con l’ interdizione dai pubblici uffici, per il reato di depistaggio.Il reato diL’ex magistrato rispondeva dell’accusa di aver cancellato dal cellulare dell’exdel Toro,, alcunihard che il giocatore aveva ripreso all’insaputa della fidanzata e che poi aveva diffuso ai suoi amici. Il fascicolo che ipotizzava il reato di, era stato archiviato proprio per la mancanza deipoi chiuso con un’archiviazione per il giocatore del Toro. L’ex pm, difeso dall’avvocato, Michele Galasso, ha disposto una provvisionale di 15 mila euro a favore del ministero della Giustizia e di 10 mila euro alla vittima e alla per la Presidenza del Consiglio.