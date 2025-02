Ilrestodelcarlino.it - Resta sempre in vetta, ma cade ancora in casa

Fcredil Bologna 1Banca Annia Padova 3(23-25, 25-19, 21-25, 22-25) VTB FCREDIL BOLOGNA: Pulliero 15, Bongiovanni 16, Neriotti 1, Frangipane 10, Saccani 3, Tellaroli 16, Laporta (L1); Taiani, Cavicchi, Fucka 4, De Paoli. Non entrate: Malossi, Melega (L2). All. Ghiselli. BANCA ANNIA ADUNA PADOVA: Volpin 7, Giay, Pasa 10, Sgherza 11, Wabersich 24, Marcuzzi 9, Masiero (L1); Nordio, Pierdonati, Zilio. Non entrate: Dainese, Comotti, Callegaro (L2), Zampi. All. Rondinelli. Arbitri: Callegari e Bruno. CASTEL MAGGIORELa Fcredil ci ricasca:una volta tra le mura amiche. Terzo ko stagionale per la capolista del girone C del campionato di serie B1 femminile di volley eal PalaLirone: dopo Jesi e Verona, a passare questa volta è Padova. Bologna si è rivelata fin qui armata invincibile in trasferta.