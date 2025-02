Ilnapolista.it - Report e le anomalie finanziarie dell’Inter tra Lussemburgo e Isole Cayman

Leggi su Ilnapolista.it

parte dall’omicidio Bellocchio ad opera di Beretta. Perché la Ndrangheta entra nel calcio. Un copia e incolla di quello che era successo alla Juve.Il 30 settembre 2024 si apre l’inchiesta Doppia curva contro gli ultras delle curve di Milan e Inter. Le accuse sono di violenza ed estorsione con l’aggravante mafiosa per alcuni di loro.Tutto avviene nel periodo di una crisi finanziariacon Suning che cede al fondo americano Oaktree.Nel 2024, prima della cessione, l’Inter ha festeggiato la vittoria del 20esimo scudetto. Alla festa partecipano tutti gli ultras coinvolti poi nell’inchiesta e molti politici come Ignazio La Russa.Nell’aprile del 2024 arriva un esposto in cui sono messe in fila una serie dicontabili dei bilanci.Nel 2020 un analista finanziario aveva denunciato dellenei bilanci