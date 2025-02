Ilrestodelcarlino.it - Renato Villalta, settant’anni di canestri: una storia tutta bianconera

Bologna, 3 febbraio 2025 - Chissà, magari la famiglia gli farà trovare una bella torta a forma di mattonella., da Maserada sul Piave, compie 70 anni. Razza Piave, come si diceva una volta nel mondo dei, ma bolognese d’adozione e di vita.viene acquistato dall’avvocato Porelli per 400 milioni (di lire): nel 1976, da allora, praticamente, tranne una breve parentesi a Treviso (1989/1991) è sempre a Bologna. Lavora qui, la sua famiglia è qui. La Virtus è qui. Già, unain bianconero quella di. A cominciare dalla mattonella per la quale urge una spiegazione. Almeno per i più giovani. Negli anni Settanta e Ottanta, la Virtus gioca le sue partite interne al palasport di Piazza Azzarita non ancora PalaDozza. E la leggenda narra che ci sia, sul parquet, una mattonella speciale.