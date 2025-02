Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, esordio positivo: «Ci sono tre aspetti che meritano di essere sottolineati». I quotidiani non hanno dubbi sul nuovo arrivato

di RedazionentusNews24: «Citrechedi». La pagella del centralein prestito dal ChelseaLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato i voti ai protagonisti della sfida trantus ed Empoli, gara vinta in rimonta dai bianconeri per 4-1. Tra i protagonisti di questa partita c'è stato anche, all'assoluto in bianconero.6 – Non si poteva pretendere di più. Lati positivi: sembra pragmatico, parla, si muove da leader. Di negativo c'è qualche esitazione di tanto in tanto.