Renato Veiga detta subito legge allo Stadium: esordio positivo, cosa dicono i suoi numeri in Juve Empoli

di Luca Fioretticon la maglia bianconera per il portoghese,inC’era tanta, tantissima attesa attorno a, l’ultimissimo acquisto in ordine di tempo del mercato bianconero che ieri ha esordito da titolare con la maglia dellantus. Il portoghese non solo non ha sentito la pressione ma all’contro l’ha anche sfornato una prestazione autorevole e che lascia ben sperare in vista di questa seconda parte di stagione, con la Vecchia Signora che sarà impegnata su tre fronti e avrà bisogno davvero di tutti.I dati elaborati da Sofascore rendono bene l’idea di quanto prezioso sia stato il centrale scelto da Thiago Motta per sopperire ai problemi difensivi. 90 minuti giocati, ben 4 salvataggi, 2 tiri bloccati, 2 intercetti e 3 contrasti.