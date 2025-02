Perugiatoday.it - Regione, al via la prima Commissione sulla Sanità. Obiettivo: la nuova riforma. Ma anche inchieste su risultati e progetti

Leggi su Perugiatoday.it

Forse per una questione di stile (istituzionale) è stata ribattezzata come "speciale sull’attuazione del PNRR, missione 6: Salute’ che in teoria sarebbe incentrata nella tanto promessadellapubblica dell'Umbriaquale la Presidente Proietti e il centrosinistra.