Redan saluta l'Avellino, in arrivo un giovane dall'Inter

Tempo di lettura: < 1 minutoIl mercato delsi chiude con l’di Jan Zuberek dell‘Inter. Attaccante polacco, classe 2004, è arrivato in Italia nel gennaio 2020, quando fu la Spal a scoprirlo nei ranghi dell’Akademia Pilkarska Talent Bialystok, società della sua città natale. Dopo 10 gol in 14 partite a livello di Under 17, nell’agosto 2021 è passato ai nerazzurri, entrando nel giro di poche settimane a far parte della Primavera nerazzurra dopo 4 gol in 3 partite nell’Under 18. Nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Lecco collezionando 16 presenze.In uscita Daishawnche vivrà la seconda parte di campionato in un altro club. Definito l’accordo in prestito con il Beerschot, squadra di Anversa partecipante alla Pro League, massima serie del Belgio, formazione allenata da Dirk Kuyt ex stella del Liverpool.