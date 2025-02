Dilei.it - Re Carlo, nuovi guai dall’America, Meghan Markle beccata mentre partecipa a un rituale

e Harry d’Inghilterra hanno lasciato da diversi anni il Regno Unito ma le loro azioni oltreoceano hanno avuto spesso delle ripercussioni nella terra natia del Principe.Di recente la Duchessa di Sussex ha deciso di riaprire la sua pagina Instagram ufficiale e ben presto sarà protagonista di una nuova serie televisiva targata Netflix. Non si parlerà, però, in questo caso della Famiglia Reale Inglese, com’era successo, invece, in passato. Ma al centro dello show televisivo ci sarà la stessa ex attrice e il suo modo d’intendere la vita. Un programma di lifestyle che debutterà sul famoso portale di streaming il prossimo marzo, dopo lo slittamento subito a causa degli incendi californiani. Sembra cheabbia deciso d’imporsi sulla scena internazionale come soggetto singolo e non in coppia con Harry d’Inghilterra e, negli ultimi tempi, sempre di più i due si sono mostrati separati ai diversi eventi di cui sono stati protagonisti.