Re Carlo e Camilla arrivano in Italia per festeggiare i 20 anni di matrimonio | dal Papa alla Cappella Sistina ecco dove faranno tappa

III non si arrende e non si ferma, così, ad un anno dscoperta del cancro che lo affligge e dal quale non ha mai confermato di essere guarito, fa sapere che intende riprendere i suoi viaggi in giro per il mondo anche nel 2025 e questa volta l’rappresenta una delle sue future destinazioni. La visita della coppia reale a Roma è stata fissata per il prossimo aprile ed includerà anche una udienza con il. Dopo più di dieci, questa sarà la prima volta che un sovrano britco, che è anche capo della chiesa anglicana, verrà ricevuto dal Santo Padre. Elisabetta II aveva incontratoFrancesco in una udienza personale, a Roma, nel 2014.Ma c’è anche un aspetto personale nella fitta agenda della coppia perchéIII esi sono sposati il 9 aprile del 2005 e per il loro ventesimoversario disi troveranno in un Paese al quale il Re è particolarmente legato da amicizie personali, dal suo amore per l’arte, la cultura, il cibo ed il buon vino.