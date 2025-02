Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, investita sulle strisce pedonali: è grave

, 2 febbraio 2025 –, è. È successo stasera verso le 19 su via Canale Molinetto, poco prima di arrivare a Punta Marina venendo dalla città. La donna è stata travolta da una Toyota Chr e le sue condizioni sono parse subito gravi, tanto che è stata portata via dal personale del 118 con codice rosso. L’impatto del resto è stato tanto violento da aver lasciato un urto ben visibile anche sulla carrozzeria dell’auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale per gestire il traffico ed effettuare i rilievi necessari.