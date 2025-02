Inter-news.it - Ranocchia: «Il pareggio sta stretto all’Inter, grandissima partita»

Nel corso della puntata di Pressing, Andreaha parlato delnel derby di Milano tra Inter e Milan. Questo il suo pensiero a Mediaset. LOTTA – Andrea, ex giocatore dell’Inter e anche capitano in alcune occasione, negli studi di Mediaset a Pressing, ha commentato ildei nerazzurri nel derby pareggiato contro il Milan. Queste le parole dell’ex difensore: «L’Inter ha fatto una grande, ha creato tanto e ille sta. Il Milan sa sfruttare quello che ha, sanno sfruttare le fasce perché hanno delle frecce e tanta gamba. Per il resto, laè stata segnata da tre legni e diverse occasioni. VAR? Gli errori li fanno tutti, possono capitare, però sono cose che non devono succedere in partite del genere. L’Inter ha una rosa più ampia, lo scontro arriverà fino alla fine tra Napoli e Inter.