Ranocchia analizza: «Quest'anno l'Inter i derby li ha sofferti ma il pari sta stretto. Il contatto Pavlovic-Thuram? Devi rivederlo!»

di RedazioneL’ex capitano e difensore del, Andrea, ha voluto dire la sua sulpareggiato dai nerazzurri contro il MilanIntervenuto dagli studi Mediaset durante Pressing, Andreaha commentato così Milan Inter e l’episodio del possibile rigore per i nerazzurri per iltra.SULLA PARTITA – «li haun po’ di più, ma stavolta ha fatto una grande partita. Ilsta. Il Milan è molto bravo a sfruttare le qualità che ha. Sulle fasce ha delle frecce e oggi gli unici problemi che ha dato il Milan è stato quandoperdeva palla perché il Milan ha tantissima gamba per ripartire. Conceiçao sporca un po’ la partita. Il Milan è una squadra sanguigna, come l’allenatore».IL? – «Almeno chiamalo dal Var.